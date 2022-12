Überfall auf Späti: Verkäuferin mit Reizgas verletzt

Berlin - Beim Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Neukölln ist die 53 Jahre alte Verkäuferin mit Reizgas angegriffen und geschlagen worden. Der Täter war am späten Freitagabend mit einem Tuch maskiert an die Ladentheke getreten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er soll sich bei der Verkäuferin zunächst entschuldigt haben, dass er sie nun überfallen werde. Daraufhin habe er versucht, die Kasse zu öffnen. Als die Verkäuferin den Mann daran hindern wollte, habe er die Frau mit Reizgas besprüht und ihr mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen. Schließlich sei der Unbekannte ohne Beute geflüchtet. Die Verkäuferin erlitt Kopfverletzungen, lehnte eine Behandlung laut Polizei aber zunächst ab. Der Täter entkam unerkannt.