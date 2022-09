Trauerbeflaggung in Sachsen wegen Staatsbegräbnis der Queen

Dresden/London - Parallel zur großen Trauerfeier für die britische Königin Elizabeth II. in London wird am Montag auch in Sachsen der verstorbenen Monarchin gedacht. Es sei eine landesweite Trauerbeflaggung für diesen Tag angeordnet worden, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. In London beginnt die Trauerfeier nach einer Prozession um 12.00 Uhr in der Westminster Abbey. Dazu reisen Hunderte gekrönte Häupter, Staatschefs und Würdenträger an, und es werden Hunderttausende Menschen in den Straßen der Metropole erwartet.