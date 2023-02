Trainer Rose kann Leipzig-Rekord in Köln einstellen

Leipzigs Spieler Josko Gvardiol am Ball.

Leipzig - Marco Rose kann als Trainer von RB Leipzig einen Club-Rekord einstellen. Verliert der Pokalsieger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht beim 1. FC Köln, ist man über alle Wettbewerbe gesehen seit 18 Spielen ungeschlagen. Das war zu Erstliga-Zeiten des Clubs nur Ralf Rangnick in der Spielzeit 2018/2019 gelungen. „Auf dem Platz erwartet uns neben Aggressivität auch richtig guter Fußball“, sagte Rose. Personell ist nur der Einsatz von Josko Gvardiol fraglich. Der Innenverteidiger musste unter der Woche im Pokal mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Theoretisch kann Leipzig mit einem Sieg in Köln mindestens für eine Nacht Tabellenführer der Bundesliga werden.