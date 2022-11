Toter auf Baustelle in Bernau identifiziert

Bernau - Bei dem Toten auf einer Baustelle in Bernau (Landkreis Barnim) handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. Der Mann sei kein Bauarbeiter, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei ermittelt, was er auf dem Kran machte, von dem er in der Nacht zu Montag stürzte. Im Zuge der Ermittlungen werde ebenfalls geprüft, ob es sich möglicherweise um einen Suizid handeln könnte.