Totenbildnis von Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz restauriert

Zeitz - Das Totenbildnis von Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz (1619-1681) ist nach zweijähriger Restaurierung wieder im Museum im Schloss Moritzburg in Zeitz. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke der barocken Sammlung zu dem Thema, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In dem Schloss gibt es den Angaben zufolge mit 15 Werken eine der größten barocken Totenbildnissammlung in Deutschland und Europa. Der Herzog war nach Angaben der Stadt auch Bauherr von Schloss Zeitz (Burgenlandkreis).