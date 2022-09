Tödliche Schüsse: Antrag auf Haftbefehl noch am Mittwoch

Stade - Nach den tödlichen Schüssen in Stade will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs einen Antrag auf Haftbefehl gegen einen 28 Jahre alten Verdächtigen stellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige für beide Taten verantwortlich sei, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Stade am Mittwoch. Es bestehe dringender Tatverdacht des Totschlags und des versuchten Totschlags. Ein 23-Jähriger war am späten Montagabend durch Schüsse ums Leben gekommen, ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt. Weil der 28-Jährige selbst ebenfalls verletzt war, kam er vorübergehend in eine Klinik. Seitdem befindet er sich in Polizeigewahrsam.

An dem Abend war es in einem Restaurant zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Wenig später fanden Polizisten den 23-Jährigen mit Schussverletzungen im Oberkörper - er wurde wiederbelebt, starb aber im Krankenhaus. Vor einem Haus in der Nähe gab es wenige Minuten später eine weitere Auseinandersetzung zwischen drei Männern, darunter der verdächtige 28-Jährige. Auch die beiden anderen Männer wurden zunächst festgenommen, kamen aber wieder frei. Hinter dem Haus fanden die Beamten den schwer verletzten 39-Jährigen, der ebenfalls mit Schussverletzungen im Oberkörper ins Krankenhaus kam.

Im Treppenhaus des Gebäudes entdeckten die Beamten eine Schusswaffe mit Schalldämpfer. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Beide Tatorte wurden weiträumig gesperrt, die Gebäude wurden durchsucht.