Thüringer Landeshaushalt für 2023 soll beschlossen werden

Erfurt - In einer Sondersitzung des Landtags (9.00 Uhr) soll heute der lang umstrittene Haushalt für 2023 beschlossen werden. Auf eine Reihe von Korrekturen in dem Regierungsentwurf, der seit September im Landtag liegt, hatte sich der Haushaltsausschuss erst vor einer Woche verständigt. Der Etat hat ein Rekordvolumen von rund 13 Milliarden Euro. Um ihn zu finanzieren, muss das Land einen großen Teil seiner finanziellen Rücklagen auflösen. Mit der Abstimmung über das Zahlenwerk wird erst am späten Abend gerechnet.

Nicht im Etat enthalten ist die eigentlich geplante Rückzahlung eines Teils der Kredite, die Thüringen für sein Corona-Hilfsprogramm aufgenommen hat. Per Entschließungsantrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, rund 150 Millionen Euro aus nicht verbrauchten Geldern für die Schuldentilgung zu nutzten. Vor dem Landtag soll es eine Demonstration geben, zu der der DGB wegen Kürzungen im Landesprogramm für Demokratie aufgerufen hat.

Der Landtag ist beim Haushalt 2023 in Zeitnot geraten, weil sich die Minderheitskoalition von Linke, SPD und Grünen lange nicht mit der oppositionellen CDU auf einen Kompromiss einigen konnte. Rot-Rot-Grün ist auf Stimmen der Opposition angewiesen - der Koalition fehlen vier Stimmen für eigene Entscheidungen im Parlament.