Thüringen mit bundesweit niedrigster Corona-Inzidenz

Erfurt - Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen gefallen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der amtlich erfassten wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 114,6 an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in Thüringen noch bei 130,9 gelegen. Der Freistaat ist mit dem aktuellen Wert das Bundesland mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen.

Fachleute gehen allerdings seit einiger Zeit von einer Dunkelziffer bei den Infektionen aus, da in den RKI-Zahlen nur die mittels PCR-Test nachgewiesenen Fälle enthalten sind, nicht jedoch die Nachweise per Schnell- oder Selbsttests. Viele Ärzte verzichten aber inzwischen auf PCR-Tests.

Binnen sieben Tagen wurden in Thüringen 31 weitere Todesfälle von mit dem Coronavirus Infizierten gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Pandemiebeginn erhöhte sich laut RKI damit in Thüringen auf 8022.