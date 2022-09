Testspiel: Zweitligist Rostock holt Remis in Wolfsburg

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist im Testspiel gegen Zweitligist Hansa Rostock nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Die Wölfe, die mit Stamm-Akteuren wie Sebastiaan Bornauw, Ridle Baku, Josuha Guilavogui und Patrick Wimmer begannen, konnten am Donnerstag wie zuletzt auch in der Liga nicht überzeugen. Der VfL belegt derzeit mit fünf Zählern den 17. Tabellenplatz, die Gäste hatten in der 2. Liga einen ordentlichen Start hingelegt und sind mit zwölf Punkten Tabellenneunter.