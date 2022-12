Täter nach Angriff auf zehnjähriges Mädchen gesucht

Braunschweig - Nach einem Angriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Braunschweig wird nach dem Täter gefahndet. Der Mann soll das Kind sexuell missbraucht und mit dem Tode bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler suchen auch nach Zeugen für den Übergriff am Montagabend in der Braunschweiger Nordstadt.

Dem Polizeibericht zufolge wurde die Zehnjährige auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Er soll sie um Hilfe gebeten haben, da Gegenstände zu Boden gefallen seien. Auf einem Baustellengelände soll es dann aber zu dem Angriff gekommen sein. Nach der Tat lief das Mädchen nach Hause und die Mutter informierte die Polizei.

Da der Täter das Opfer aufforderte, am nächsten Tag auf die Baustelle zurückzukommen, wurde am Dienstag in der kompletten Nordstadt nach dem Mann gefahndet, allerdings zunächst ohne Erfolg. Es werde mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in diesem Fall ermittelt, teilten die Beamten mit.