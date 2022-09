Tag des offenen Denkmals wird in Leipzig eröffnet

Leipzig - In Leipzig wird am Sonntag der bundesweite Tag des offenen Denkmals eröffnet. An dem Aktionstag können Besucherinnen und Besucher mehr über die Geschichte Hunderter Objekte im ganzen Land erfahren. Einige der Denkmäler sind sonst unzugänglich und öffnen nur am Aktionstag ihre Türen.

In Sachsen reicht die Spanne von Schlössern und Rittergütern über Fachwerkhäuser, Schul- und Bethäuser wie Kirchen bis zum wohl ältesten Gebäude von Pappendorf (Mittelsachsen). In Leipzig gibt es zudem sieben Schaubaustellen, wo Restauratoren, Bauforschern und Handwerkern über die Schulter geschaut werden kann. Mit dem seit 1993 jährlich stattfindenden Aktionstag will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Aufmerksamkeit auf die Denkmalpflege richten.