Stundenlanger Feuerwehreinsatz wegen Scheunenbrand

Kölleda - Ein Scheunenbrand in Kölleda (Landkreis Sömmerda) hat am Samstagabend die Feuerwehr über Stunden beschäftigt. Verletzt wurde niemand, der Schaden wurde auf 60.000 Euro beziffert. Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Da dort Holz gelagert war, breiteten sich die Flammen rasant aus und griffen auf eine benachbarte Werkstatt über. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. „Der Brand konnte erst nach mehreren Stunden und unter Einsatz von mehreren Löschfahrzeugen, Löschschaum und Flugdrohnen gebändigt werden“, berichtete die Polizei am Sonntag.