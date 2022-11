Stübgen erwägt Verlängerung des Sicherungsgewahrsams

Potsdam - Angesichts der Blockade-Aktionen von Klimaaktivisten erwägt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) eine Verlängerung des Sicherungsgewahrsams für Wiederholungstäter. Bislang sei die in Brandenburg geltende Höchstdauer von vier Tagen ausreichend gewesen, sagte Stübgen am Mittwoch dem RBB-inforadio. Es sei aber die Frage, ob dies verlängert werden könne für Wiederholungstäter, wie Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, „die einen Tag die Autobahn sperren, am nächsten Tag den Flughafen und dann versuchen, die Stromproduktion zum Ausschalten zu bringen (...).“

Dabei sei es nicht unbedingt sinnvoll, die Höchstdauer wie in Bayern auf bis zu 30 Tage zu verlängern, meinte der Minister. „Aber die Möglichkeit zu schaffen, kurzfristiger, bis zu einer Woche hier zu verhindern, dass Wiederholungstäter unterwegs sind.“ Daher könne es angesichts direkter Angriffe auf kritische Infrastruktur sein, dass er dem Landtag eine entsprechende Novellierung des Polizeigesetzes vorschlagen werde, sagte Stübgen.