Striezelmarkt nach Geiselnahme wieder geöffnet

Dresden - Nach der Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt ist der Striezelmarkt unmittelbar neben der Altmarkt-Galerie wieder geöffnet. Die Sperrungen in der Innenstadt seien aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben eines dpa-Reportes spazierten bei leichtem Schneefall am frühen Nachmittag wieder zahlreiche Besucher über den historischen Weihnachtsmarkt. Die Altmarkt-Galerie, in der sich der 40 Jahre alte Verdächtige verschanzt hatte, ist derzeit noch gesperrt. Die Geiselnahme wurde am Mittag beendet, die beiden Geiseln blieben äußerlich unverletzt.