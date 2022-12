Statistisches Jahrbuch: Einwohnerzahlen gehen zurück

Zum Jahresende stellt das Statistische Landesamt in Halle traditionell ein paar Eckdaten zum Bundesland Sachsen-Anhalt zusammen. Auch am Mittwoch kamen frische Zahlen aus der Statistikbehörde. Eine Auswahl.

Halle - Das Statistische Landesamt bildet seit Jahren Sachsen-Anhalt in Zahlen ab und veröffentlicht alljährlich zum Jahresende eine Übersicht - das Statistische Jahrbuch. Am Mittwoch wurde es erneut veröffentlicht. Wie haben sich unter anderem Einkommen, Alter und Einwohnerzahl entwickelt?

EINWOHNERZAHL

Die Einwohnerzahl war zuletzt in Sachsen-Anhalt rückläufig. Am 31. Dezember 2021 lebten nach Angaben der Statistikbehörde 2 169 253 Menschen in dem Bundesland. Das waren 11 431 Personen weniger als im Vorjahr. Maßgeblich war dafür laut Statistischem Landesamt ein deutliches Geburtendefizit von 21 265 Menschen.

BRUTTOINLANDSPRODUKT

2021 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Bundeslandes um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 67 111 Millionen Euro. 2020 war das BIP im Vergleich zu 2019 nominal um 2,2 Prozent auf 63 372 Millionen gefallen. Insbesondere der Außenhandel trug nach einem Einbruch 2020 maßgeblich zu den Zugewinnen bei. Damit lag die Entwicklung Sachsen-Anhalts fast auf dem Niveau der Entwicklung in Deutschland (plus 6 Prozent) und über der in den ostdeutschen Bundesländern ohne Berlin (plus 5,3 Prozent).

REALLOHN

Im dritten Quartal 2022 sind in Sachsen-Anhalt die Reallöhne im Vorjahresvergleich zum fünften Mal in Folge gesunken. Der preisbereinigte Reallohn lag um 4,9 Prozent unter dem des Vorjahresquartals, wie aus den vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Bereits seit dem dritten Quartal 2021 gleicht demnach die Entwicklung der Nominallöhne die Inflation nicht mehr aus.

ALTER

Laut Statistischem Landesamt lag das Durchschnittsalter der Bevölkerung 2021 bei 48,1 Jahren. 1990 waren es mit 38,4 fast zehn Jahre weniger.

TOURISMUS

Nach harten Einschnitten während der Pandemie scheint der Tourismus über dem Berg zu sein. Während hier die Ankünfte und Übernachtungen 2020 noch um mehr als ein Drittel zurückgingen, verlangsamte sich die negative Entwicklung 2021. Bis einschließlich September 2022 wurden in diesem Berichtsjahr bereits wieder über 6 Millionen Übernachtungen registriert. 2021 waren es im gesamten Jahr nur etwa 5,8 Millionen Übernachtungen.

BUNTES

2021 wurden im Schnitt im Bundesland 44 Kinder geboren. Bei 77 000 Menschen wurde im selben Jahr Zuhause neben Deutsch mindestens eine weitere Sprache gesprochen. 2021 wurden knapp 1850 Tonnen Spargel geerntet. Das macht pro Sachsen-Anhalter etwa 850 Gramm Spargel.