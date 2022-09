Magdeburg - Nach über 20 Jahren im Amt geht der Bevollmächtigte des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund und Leiter der Landesvertretung in Berlin, Staatssekretär Michael Schneider, in den Ruhestand. Schneider scheide aus Altersgründen Ende September aus, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei in Magdeburg am Mittwoch. Ein Nachfolger soll bis Ende des Monats feststehen.