Sperrung der B95 bei Zwenkau für Bauarbeiten an A72

Zwenkau - Wegen Bauarbeiten am letzten Abschnitt der Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig muss die Bundesstraße 95 bei Zwenkau (Landkreis Leipzig) ab Freitag für vier Tage gesperrt werden. Zwischen 28. Oktober ab 9 Uhr und 31. Oktober bis 5 Uhr soll an der zukünftigen Anschlussstelle Zwenkau eine 79 Meter lange Brücke über der neuen Autobahn eingedreht werden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH in Halle erklärte. Mithilfe eines Schwerlastkranes soll das etwa 1650 Tonnen schwere Bauwerk schließlich in seiner endgültigen Lage auf sogenannten Widerlagern abgelegt werden - auf der Höhe von Böhlen.

Um Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten, liege der Sperrzeitraum innerhalb der Herbstferien und am Wochenende. Der Verkehr werde umgeleitet. Dennoch werde empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die insgesamt 62 Kilometer lange Autobahnverbindung vom Bayerischen Vogtland über Chemnitz bis Leipzig entsteht Stück für Stück seit 2003. Seit Oktober 2019 rollt der Verkehr auf dem Teilstück zwischen Borna und Rötha (beides Landkreis Leipzig) in beide Richtungen.

Die Arbeiten auf dem letzten Teilstück ab Rötha seien äußerst schwierig, da über 80 Prozent der Trasse auf früherem Tagebaugelände verlaufen, erklärte Winter. Der locker aufgeschüttete Boden müsse in verschiedenen Schritten stabilisiert und verdichtet werden. Eine Freigabe des Stückes ist im kommenden Jahr geplant.