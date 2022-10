SPD und Grüne wollen Öko-Landwirtschaft ausbauen

Hannover - Niedersachsens SPD und Grüne wollen die Öko-Landwirtschaft im Bundesland ausbauen. Das teilten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg am Freitag nach dem dritten Tag der Koalitionsverhandlungen in Hannover mit. Landwirte sollen dabei verstärkt unterstützt werden, wenn sie ihre Ställe umbauen wollen. Zudem wollen die beiden Parteien Moore wiedervernässen, damit dadurch C02 gebunden werden kann.

Bei den Beratungen ging es ebenfalls um die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen. Weil sagte, man wolle mit den Kommunen reden, ob man zu einer Art Budgetregelung kommen könne, damit weniger lange und komplizierte Anträge ausgefüllt werden müssten.

Zudem wollen SPD und Grüne einen Bürgerbeauftragten in der kommenden Legislaturperiode einstellen. Diese Stelle solle ähnlich wie in Rheinland-Pfalz beim Landtag angesiedelt werden, sagte Hamburg.

Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober klar gewonnen. Weil strebt seine dritte Amtszeit an - in seiner ersten hatte er bereits mit den Grünen regiert. Danach folgte ein Bündnis mit der CDU. Kommende Woche Donnerstag wollen SPD und Grüne die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorlegen.

Bislang haben SPD und Grüne einige konkrete Themen genannt, die sie in der voraussichtlichen Regierung umsetzen wollen. Dazu zählen etwa ein landesweites Nahverkehrsticket für Schüler oder Auszubildende für monatlich 29 Euro, ein höheres Einstiegsgehalt vieler Lehrkräfte oder das Gründen einer Landeswohnungsbaugesellschaft, mit der mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen soll.