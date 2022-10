Spanisch als Fremdsprache im Unterricht gefragt

Halle - In Sachsen-Anhalt hat das Interesse am Spanischunterricht deutlich zugenommen. Nach Englisch, Französisch und Russisch war es im Schuljahr 2021/2022 die vierthäufigste gewählte Fremdsprache, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Demnach lernten rund 7460 Schülerinnen und Schüler Spanisch. Das waren rund 3200 mehr als im Schuljahr 2015/2016. Die meisten Schülerinnen und Schüler mit spanischem Unterricht besuchten laut Statistik ein Gymnasium. Allerdings wurde bereits an Grundschulen im Schuljahr 2021/2022 Spanischunterricht angeboten.