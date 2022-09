Sozialer Wohnungsbau in Berlin gerät ins Stocken

Berlin - Beim Sozialen Wohnungsbau in Berlin geht es nicht voran. Bislang ist in diesem Jahr noch kein einziger Antrag auf Förderung zum Bau einer Sozialwohnung bewilligt worden, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am Freitag. Der Grund sei, dass die Förderbestimmungen gerade überarbeitet würden. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ (Freitag) darüber berichtet. SPD, Grüne und Linke hatten im Koalitionsvertrag den Bau von 5000 Sozialwohnungen pro Jahr vereinbart.

Das bisherige Programm sei so unattraktiv, dass es nicht in dem Maße abgerufen worden sei, wie es notwendig gewesen wäre, sagte der Sprecher. Schon 2021 seien nur 1011 Wohnungen von 5000 angestrebten Wohnungen auf den Weg gebracht worden.

Geisel hatte schon im Januar darauf hingewiesen, dass die aktuellen Konditionen für die Wohnungsbauförderung in Berlin nicht mehr angemessen seien und dringend überarbeitet werden müssten. Denn die Förderung basiere auf der Kostenstruktur von 2018 und bilde die Preissteigerung der zurückliegenden drei Jahre nicht ab. Bislang hat die Koalition aber keine Novelle ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Für einen Entwurf der Senatsverwaltung gibt es dem „Tagesspiegel“ zufolge noch keine Einigkeit unter den drei Regierungsparteien.