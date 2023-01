Sonja Anders wird Intendantin des Hamburger Thalia Theaters

Hamburg - Mit Sonja Anders erhält das Hamburger Thalia Theater erstmals eine Frau an seiner Spitze. Die 57-Jährige folgt am 1. August 2025 auf Joachim Lux, der das Haus am Alstertor seit 2009 leitet. Derzeit ist die gebürtige Hamburgerin noch Intendantin am Schauspiel Hannover. „Sonja Anders hat die Findungskommission mit kreativen Ideen für ein sinnliches Theater der Zukunft überzeugt. Zusammen mit dem Leitungsteam und dem großartigen Ensemble wird sie das Thalia Theater weiter als einen Ort ausbauen, an dem gesellschaftlich relevante Themen auf die Bühne kommen und das in der Stadt vernehmbar ist“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Intendantin.

Anders machte erste Erfahrungen auf Kampnagel, bevor sie in den 1990er Jahren als Dramaturgin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Staatstheater Stuttgart engagiert wird. Von 2000 bis 2009 arbeitet sie als Dramaturgin am Thalia Theater, von 2009 bis 2019 als Chefdramaturgin am Deutschen Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Intendantin am Schauspiel Hannover, das unter ihrer Leitung zu mehreren renommierten Theaterfestivals eingeladen wurde. „Ich freue mich auf die Herausforderung sowie auf die Rückkehr in meine Heimatstadt und an ein Haus, mit dem ich viele gute Erinnerungen verbinde“, sagte Anders.

Gemeinsam mit ihrem künstlerischen Leitungsteam mit der Dramaturgin Nora Khuon und der Regisseurin Anne Lenk wolle sie eine „Utopie von Gemeinsamkeiten“ entwickeln. Ihr Theater sei „eine Suchbewegung in einer sich verändernden Welt“. „Mein Team und ich stehen für ein solidarisches, offenes Theater, eines, das konkret Menschen spürbar macht und sich energetisch seinem Publikum zuwendet“, sagte Anders. Dabei liege ihnen ein kooperatives Miteinander, geprägt von Interesse, Respekt und Dialog, am Herzen.

„Spalterischen und hasserfüllten Tendenzen in Deutschland und Europa müssen wir etwas entgegensetzen. Und zwar ein differenziertes Menschenbild“, sagte Anders. Das Thalia Theater habe mit den Lessingtagen und Diskursformaten eine Tradition der politischen Auseinandersetzung gepflegt, „die wir weiterführen und ergänzen möchten, auch in der internationalen Ausrichtung des Hauses“.

Bei der Diskussion um die Zuschauerzahlen nach der Corona-Pandemie sehe sie ein „Licht am Horizont“. Die Auslastung am Schauspiel Hannover liege im Januar 2023 bei rund 84 Prozent. „Die Zahlen in Hannover sind besser als die Zahlen in der Saison 2017/18“, sagte sie. „Das finde ich schon bemerkenswert.“ Vielleicht gebe es auch Theater, die nicht so gut besucht seien. „Dann muss man sich halt angucken, woran liegt das“, sagte die 57-Jährige. „Ich glaube, ich habe einen Instinkt dafür, was das Publikum sehen will und hoffe, der greift dann auch hier.“ Anders ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Das Thalia Theater mit Platz für rund 1000 Zuschauern gehört zu den traditionsreichsten Bühnen in Deutschland und ist gemeinsam mit dem Deutschen Schauspielhaus die wichtigste Sprechbühne Hamburgs. 2018 feierte das Theater sein 175. Jubiläum: Eröffnet 1843, wurde 1912 ein größeres Theater am Gerhart-Hauptmann-Platz erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus zerstört und erst 1960 wiedereröffnet. Zu den Intendanten gehörten Boy Gobert (1969 bis 1980) und Jürgen Flimm (1985-2000). Unter Intendant Ulrich Khuon (2000-2009) wurde das Thalia gleich zweimal zum „Theater des Jahres“ gekürt.