Die Techniker Krankenkasse wirbt mit einem "Porno" zur Hodenkrebs-Aufklärung. Doch bereits kurz nach Veröffentlichug hagelte es Kritik: Viele User sehen in dem Clip Sexismus. Wählte die Krankenkasse den richtigen Weg, um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen?

Magdeburg/DUR/awe - Hodenkrebs: Ein Thema, das jeden Mann beschäftigen sollte. Die Techniker Krankenkasse veröffentlichte dazu ein Video, das in Form eines Pornos produziert wurde. In den sozialen Medien folgte darauf ein regelrechter Shitstorm. Viele User sahen in dem Video Sexismus und eine nicht zeitgemäße Darstellung des Verhältnisses von Frau und Mann.

Techniker Krankenkasse wirbt mit Titel: "Handjob gegen Hodenkrebs"

Eine Frau - gemimt von der echten Pornodarstellerin Anny Aurora - steht unter der Dusche, als es an der Wohnungstür klingelt. Als die Frau, lediglich mit einem Handtuch bekleidet, die Tür öffnet steht der neue Nachbar da und stellt sich vor. Sie bittet ihn herein, zieht sich kurze Zeit später um (kurzes Oberteil, kurze Hose) und beide trinken etwas. Schließlich werden Küsse ausgetauscht, was im weiteren Verlauf dazu führt, dass Aurora die Hose des Nachbarn öffnet.

Es folgt ein schwarzer Bildschirm, dem der zweite Teil des Videos folgt, eine Aufklärung zur Hodenkrebs-Früherkennung. Der Titel: "Die Techniker Krankenkasse präsentiert: Der Handjob gegen Hodenkrebs".

Instagram-User sehen Sexismus und veraltetes Rollenbild

Das auf Instagram geteilte Video erhielt binnen eines Tages über 1700 Likes und wurde über 2600 mal kommentiert. Viele User störten sich an dem Video, sahen darin Sexismus und eine Abwertung der Frau. Die Moderatorin und Autorin Louisa Dellert kommentierte: "Bitte das nächste Mal von einer anderen Agentur beraten lassen oder nochmal im Kollektiv über die Postings entscheiden. Ich denke, dass es nicht eure Absicht war. Aufklärung ist super wichtig und der Humor dabei auch. Aber nicht so."

Es folgen weitere Kommentare wie "Was zur Hölle?! Also 2022 immer noch nichts verstanden! Wollte zu euch wechseln, aber da bin ich raus! Super Beispiel für gut gemeint, aber nicht gut gemacht",

"Ganz tolle Idee - Nicht. Werbung wie aus den 50er Jahren" und "da kann man nur den Kopf schütteln über diese Kampagne. Sexismus und Stereotype, die wiedergegeben werden".

TK richtet sich mit Video bewusst an jüngere Männer

Die Techniker Krankenkasse äußerte sich Anfrage zu dem veröffentlichten Video und dem Shitstorm folgendermaßen: "Diversität, Gleichstellung und respektvolles Miteinander sind uns sehr wichtig. Sexismus in jeglicher Form lehnen wir ab. Früherkennung von Hodenkrebs verdient mehr Aufmerksamkeit, denn durch eine einfache Untersuchung steigt die Chance auf eine erfolgreiche Behandlung. Um diese Aufmerksamkeit zu schaffen - insbesondere bei jüngeren Männern, die in hohem Maße zu den Betroffenen von Hodenkrebs gehören - hat die TK bewusst einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt und die Aufklärung darüber in einem pornografischen Umfeld platziert."

Über 4000 Männer erkranken jährlich an Hodenkrebs

Hodenkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern und betrifft alle Altersschichten. Laut Deutscher Krebsgesellschaft erkranken jedes Jahr rund 4070 Männer an einem bösartigen Hodentumor, was etwa 1,6 Prozent aller Krebsneuerkrankungen ausmacht.

Zudem ist der regelmäßige Konsum von pornografischen Inhalten bei Männern deutlich höher, als bei Frauen, wie eine Datenerhebung des Portals Statista zeigt. Die Verbindung zur Hodenkrebs-Vorsoge und einem Aufklärungs-Video in pornografisch dargestellter Form lag laut Techniker Krankenkasse daher nahe.

"Uns war bewusst, dass dieser ungewöhnliche Ansatz für Diskussionen sorgt. Wir verstehen, dass das zu Irritationen führen kann, halten das Thema aber für so wichtig, dass es auch in diesem Umfeld angesprochen werden sollte", so die TK und teilt weiter mit: "Wenn auch nur ein Hodenkrebsfall durch diese Aktion rechtzeitig erkannt und erfolgreich behandelt wird, hat sie sich gelohnt!

"Uns war bewusst, dass dieser ungewöhnliche Ansatz für Diskussionen sorgt." Statement Techniker Krankenkasse

Um auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam wählte die Techniker Krankenkasse einen ausgefallenen Weg, doch das Video hat es durch seine Veröffentlichung zumindest geschafft, dass die Erkrankung und deren Früherkennung die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, die notwendig ist, wie ein Instagram-User zum Video bemerkt: "Wie erreicht man junge Männer, denen [...] ihre Gesundheit [...] am Arsch vorbei geht? Deren Interessen irgendwo zwischen Mopeds, Fuß fassen im Leben und cool sein pendeln? Guess what, die kriegst du normalerweise gar nicht. Erst recht mit langweiliger Aufklärung über Gesundheitsvorsorge. Aber wenn du sie mit Anny Aurora Handjob clickbaitest, kann das funktionieren."

TK arbeitete schon öfters mit Influencern zusammen

Die Techniker Krankenkasse spielte also bewusst mit dem Überraschungseffekt, also dass es sich eben nicht um einen Porno, sondern um eine Anleitung handelt, wie man die Hoden richtig abtastet.

Wie die TK auf Nachfrage weiter mitteilt, arbeitete die Krankenkasse in der Vergangenheit auch schön mehrfach mit Influencern zusammen und veröffentlichte Videoclips, die auf Vorsorgethemen aufmerksam machen sollten.

So etwa ein vermeintliches Schmink-Tutorial des YouTubers Marvyn Macnificent als Sensibilisierung für das Thema Hautkrebs und ein Home Workout mit Anne Kissner für die Brustkrebs-Selbstuntersuchung.