Seniorin tödlich verletzt bei Hausbrand in Eschershausen

Eschershausen - Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Eschershausen (Landkreis Holzminden) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wahrscheinlich handele es sich um eine 86-jährige Bewohnerin, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Zunächst habe sich die 63 Jahre alte Tochter der Seniorin über den Balkon im ersten Stock ins Freie gerettet. Sie sei in der Nacht zum Samstag mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Bei den Löscharbeiten hätten Einsatzkräfte dann, ebenfalls im ersten Obergeschoss, eine leblose Person aufgefunden. Weitere Bewohner waren offenbar nicht in dem Haus.

Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Der Sprecherin zufolge stand das Gebäude nahezu in Vollbrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro.