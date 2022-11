Seniorin bei Raub leicht verletzt: Mann festgenommen

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Gera - Ein mutmaßlicher Handtaschendieb ist von der Polizei in Gera festgenommen worden. Der 28-Jährige werde wegen schweren Raubs dem Haftrichter vorgestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er soll am Samstagabend einer 70 Jahre alten Frau, die mit ihrem Mann unterwegs war, die Handtasche von der Schulter gerissen haben. Bei dem Angriff sei die Frau gestürzt und habe sich leicht verletzt. Zunächst konnte der mutmaßliche Täter mit der Beute flüchten. Später wurde er von der Polizei mit der Tasche entdeckt.