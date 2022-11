Klimaneutralität Senat zu Trennung von Wahl und Volksentscheid: Kosten unklar

Die Initiatoren eines Klima-Volksentscheides hätten ihre Abstimmung gerne am Tag der Wiederholungswahl in Berlin. Die Innensenatorin will das nicht, weil die Fristen zu knapp seien, wie sie sagt. Teile der Koalition sehen das anders.