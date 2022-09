Schwerlasttransporter fängt Feuer: 200.000 Euro Schaden

Ilmenau - An der Zugmaschine eines Schwerlasttransporters ist am Donnerstagnachmittag auf der A71 bei Ilmenau (Ilm-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Verkehrsteilnehmer machten den 63 Jahre alten Fahrer auf die starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielt der Fahrer sein Gefährt umgehend auf einem Standstreifen. Als er ausstieg, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Kurz darauf brannte die gesamte Zugmaschine. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden zunächst mit mehr als 200.000 Euro. Die Autobahn war vorübergehend in Richtung Schweinfurt gesperrt. Laut Polizei war der Transporter unbeladen, Fotos zeigten das ausgebrannte Fahrzeug.