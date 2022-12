Horror-Crash auf A38: Drei Tote nach Geisterfahrer-Unfall in Thüringen

Zu einer schweren Kollision kam es am Dienstagnachmittag in Nordthüringen: Drei Menschen sterben bei einem Geisterfahrer-Unfall. Die A38 wurde vorübergehend gesperrt.

Geisterfahrer-Unfall in Thüringen. Foto: dpa / Silvio Dietzel

Am Dienstag kam es zu einem schweren

Leinefelde-Worbis/MZ - Kurz vor Weihnachten kam es am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der A38 bei Leinefelde-Worbis in Nordthüringen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Bei einem Geisterfahrer-Unfall sind drei Menschen ums Leben gekommen, heißt es von der Polizei.

Mann fährt von Parkplatz falsch auf Autobahn

Laut Autobahnpolizei in Nordhausen sei ein Autofahrer mit seinem Mercedes vom Rastplatz Eichsfeld-Süd falsch auf die Autobahn A38 aufgefahren. Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit seinem Pkw auf der nach Leipzig führenden Fahrbahn gefahren, allerdings in Richtung Göttingen, heißt es weiter von der Polizei.

Zwei zerstörte Pkw stehen nach einem Frontalzusammenstoß bei dem drei Menschen starben, auf der Autobahn 38. Foto: dpa / Silvio Dietzel

Nach drei Kilometern kam es den Angaben zufolge zu dem Zusammenstoß mit einem anderen Mitsubishi, in dem nach Angaben der Autobahnpolizei zwei Menschen saßen. Die drei Insassen der beiden Autos kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben.

Sperrung der A38 soll bis in die Nacht andauern

Zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Angaben. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag zunächst in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben der Polizei bis in die Nacht andauern.