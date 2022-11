Schwede Albin Lagergren kehrt zum SC Magdeburg zurück

Magdeburg - Der schwedische Handball-Nationalspieler Albin Lagergren kehrt zur kommenden Saison zum Meister SC Magdeburg zurück. Der 30-Jährige, der aktuell für die Rhein-Neckar Löwen spielt, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie die Magdeburger am Freitag mitteilten. Bereits von 2018 bis 2020 lief der Rückraumspieler für den SCM auf.

„Das Besondere: Der erste Schritt ging tatsächlich von Albin selbst aus. Er kam auf uns zu und sagte, dass er gerne nochmal Teil des SC Magdeburg sein will“, sagte Cheftrainer Bennet Wiegert der Mitteilung zufolge. Lagergren sagte: „Meine Familie und ich hatten eine tolle Zeit in Magdeburg, und als sich die Möglichkeit einer Rückkehr auftat, fühlte es sich einfach richtig an. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass es für den SCM in eine erfolgreiche Zukunft geht.“

Mitte Oktober hatten die Magdeburger bereits die Verpflichtung von Spielmacher Felix Claar verkündet, der in diesem Jahr mit Lagergren und SCM-Rechtsaußen Daniel Pettersson den Europameistertitel gewann.