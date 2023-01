Schnee und Glätte im Thüringer Wald

Erfurt - Autofahrer im Thüringer Bergland müssen sich am Dienstag auf Schneefall und Glättegefahr einstellen. Im Thüringer Wald sei vor allem am Vormittag mit leichtem Schneefall, aber nur geringen Neuschneemengen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit.

Im Laufe des Tages wechselt das Wetter zwischen starker Bewölkung und größeren Auflockerungen. Ab dem Nachmittag soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und sechs Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird im Nachtverlauf von Süden zunehmend starke Bewölkung erwartet. Dabei soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen liegen bei minus vier bis minus ein Grad.