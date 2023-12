Das Schneechaos in Bayern setzt vor allem den Autofahrern zu. So auch einem Mann, der mit seinem Firmenwagen stecken geblieben ist und es anschließend nicht mehr finden konnte.

In Bayern ist ein Mann mit dem Firmenwagen im Schnee stecken geblieben. Vor allem in Bayern herrscht derzeit ein Schneechaos.

Seeshaupt/dpa - Ein 21-Jähriger hat seinen im Schnee stecken gebliebenen Firmenwagen in Bayern nicht mehr gefunden, nachdem er zu Fuß Hilfe holen gegangen ist.

Der junge Mann hatte in einem Gasthof in Seeshaupt am Starnberger See um Hilfe bitten wollen - nur hatte er bis dahin den Standort des Autos vergessen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Selbst eine Suche mit mehreren Menschen und einer Streife blieb am Montagabend erfolglos. Der 21-Jährige entschloss sich demnach, in einem Gasthaus zu übernachten und die Suche bei Tageslicht wieder fortzusetzen. Ob er sein Auto gefunden hat, konnte die Polizei am Dienstagmittag noch nicht sagen.