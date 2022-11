SC Magdeburg verlängert Verträge mit Hornke und Mertens

Magdeburg - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat die Verträge mit seinen Außenspielern Tim Hornke und Lukas Mertens verlängert. Hornke unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2026, Mertens Kontrakt läuft sogar bis 2027. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Lukas Mertens kam 2017 vom Wilhelmshavener HV nach Magdeburg und bildet seither das Linksaußenpaar mit Matthias Musche. In Magdeburg reifte der inzwischen 26-jährige Mertens zum Nationalspieler. „Der SCM weiß, was er an mir hat und ich weiß, was ich am SCM habe - deswegen passte das alles sehr gut“, ließ sich Mertens auf der Vereinshomepage zitieren.

Hornke spielte bereits 2010 bis 2014 in Magdeburg, kehrte 2019 aus Lemgo zurück und teilt sich die Rechtsaußenposition mit dem Schweden Daniel Pettersson. „Ich werde alles dafür geben, dass wir auch in Zukunft erfolgreich bleiben. Für mich ist Magdeburg inzwischen meine Heimat, was mir die Entscheidung für eine Verlängerung sehr leicht gemacht hat“ so Hornke.