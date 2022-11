Sachsen stimmt Einführung des Bürgergeldes nicht zu

Dresden - Sachsen hat der Einführung des Bürgergeldes nicht zugestimmt. „Das, was jetzt vorliegt, ist nicht ausgewogen. Die Kritik von vielen Institutionen, die sich auskennen mit Sozialpolitik, die darf man nicht überhören“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag. Es gelte vor allem auf diejenigen zu hören, die in diesem Land etwas leisten: die Unternehmerinnen und Unternehmer. „Die Menschen, die jeden Tag auch auf Arbeit gehen und in diese sozialen Sicherungssysteme einbezahlen.“

„So wie das Ganze konstruiert ist, ist es leistungsfeindlich und es schafft falsche Anreize. Und es ist deswegen am Ende unsozial“, argumentierte Kretschmer. Aus diesem Grund müsse über dieses Gesetz gesprochen werden. Dafür gebe es Institutionen, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Das sei ein völlig normales Verfahren.

„Wir werden versuchen, dort eine vernünftige Lösung zu finden“, betonte Kretschmer. Es gehe darum, keine falschen Anreize zu setzen. „Wir sind ein toller Sozialstaat. Aber wir dürfen es am Ende auch nicht übertreiben und falsch machen.“

Das Bürgergeld der Ampel-Koalition war am Montag vorerst gestoppt worden. In einer Sondersitzung des Bundesrats erhielt der Gesetzentwurf für die Sozialreform nicht die erforderliche Mehrheit. Damit kann die zum 1. Januar geplante Reform vorerst nicht in Kraft treten. Wie zuvor angekündigt, verweigerten mehrere Landesregierungen unter Führung beziehungsweise mit Beteiligung der Union dem Vorhaben ihre Zustimmung. Nun soll der Vermittlungsausschuss angerufen werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen forderte die CDU auf, „ideologische Scheuklappen“ abzulegen und zu einer sachlichen Diskussion zurückzufinden. „Aus rein ideologischen Gründen blockiert die CDU Verbesserungen für Arbeitslose und für Beschäftigte“, erklärte DGB-Chef Markus Schlimbach. Kretschmer müsse seine „Fundamentalopposition und Stimmungsmache“ umgehend beenden. Das Bürgergeld werde von ihm für eine Schmutzkampagne genutzt, in der auf Hilfe angewiesene Menschen verächtlich gemacht würden. „Sich zum Sprecher der Beschäftigten machen zu wollen, aber deren Interessen mit Füßen zu treten, ist schizophren.“