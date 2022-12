Sachsen-Anhalter spielen konstant Lotto: Millionär gesucht

Drei Lotto-Millionäre hat es in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt gegeben. Die Hoffnung auf einen großen Gewinn hegen viele Spieler. Einem ist sein Gewinn allerdings offenbar noch nicht aufgefallen.

Magdeburg - Die Sachsen-Anhalter haben im Jahr 2022 konstant Lotto gespielt. In den ersten elf Monaten dieses Jahres seien die Spieleinsätze nahezu stabil geblieben, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte. Bis Ende November hätten sich die Einsätze auf 189 Millionen Euro summiert. Lotto-Toto erwartet, dass bis zum Jahresende zum dritten Mal in Folge die 200-Millionen-Euro-Marke bei den Jahres-Spieleinsätzen geknackt wird.

„Dies ist bemerkenswert, hat sich doch die Zahl der Lottoverkaufsstellen in diesem Jahr um 20 auf 650 reduziert“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Vor allem für kleinere Verkaufsstellen, deren Inhaberinnen und Inhaber das Rentenalter erreicht haben, ließen sich keine oder nur schwer Nachfolger finden.“ Rund 80 Prozent der Spieleinsätze liefen über die Verkaufsstellen.

Unterdessen sucht Lotto-Toto Sachsen-Anhalt weiter nach einem Millionär. Der Gewinner oder die Gewinnerin aus der Region Mansfeld-Hettstedt hat noch bis zum 31. Dezember, 23.59 Uhr, Zeit, sich zu melden. Dann sind die drei Jahre Frist abgelaufen, die jeder Spieler hat, um den Gewinn abzuholen. Gekauft wurde der Spielschein mit zwölf Tipps im Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6 am 28. November 2019 in einer Lotto-Verkaufsstelle im Raum Mansfeld-Hettstedt für 32,10 Euro.

Am 7. Dezember ging der Spieler mit der Quittung in eine Verkaufsstelle und holte sich zwei Gewinne von zusammen 17,30 Euro ab. Er erhielt eine Ersatz-Spielscheinquittung, die er wegen der anstehenden Nikolaus-Sonderauslosung gut aufheben sollte. Dabei gewann der Spieler oder die Spielerin eine Million Euro - möglicherweise bis jetzt unbemerkt. „Es ist das erste Mal in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt, dass ein Millionengewinn auch nach fast drei Jahren noch nicht angefordert wurde“, hieß es.

Von Januar bis Ende November dieses Jahres heimsten 670 Frauen und Männer in Sachsen-Anhalt Lottogewinne ab einer Höhe von 5000 Euro ein. Dabei gab es drei Millionengewinne: Im August gewann eine Frau aus Dessau-Roßlau rund 2,3 Millionen Euro im Lotto 6aus49, im Oktober gingen ebenfalls im Lotto 6aus49 rund 3,7 Millionen Euro an einen Mann aus dem Saalekreis, und im November gab es im Landkreis Stendal in der Umweltlotterie Bingo einen Gewinn von 1,01 Millionen Euro.

Seit 30 Jahren gibt es das landeseigene Unternehmen Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt inzwischen. Von Ende September 1991 bis heute haben die Menschen in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge insgesamt rund fünf Milliarden Euro für Lotto-Produkte ausgegeben - vom klassischen 6aus49-Schein mit Kreuzchen bis zu Rubbellosen. Davon profitierte auch die Allgemeinheit, denn fast zwei Milliarden Euro kamen der Landeskasse und dem Gemeinwohl in Form vieler kleiner Vereine zugute. Mit Lotteriefördermitteln werden Sportvereine ebenso unterstützt wie Vorhaben kleiner Museen oder Kulturveranstaltungen.

Von jedem Euro, der für ein Lotto-Produkt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent dem Gemeinwohl und weitere 20 Cent als Lotterie- und Sportwettensteuer dem Landeshaushalt zugute. Bis zum 1. Dezember 2022 waren das laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt insgesamt rund 1,94 Milliarden Euro. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres lag diese Summe bei über 70 Millionen Euro.