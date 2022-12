Sachsen-Anhalter nutzen Samstag zum Einkaufsbummel

Magdeburg/Halle - Viele Sachsen-Anhalter haben den Samstag vor dem dritten Advent genutzt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen und über die Weihnachtsmärkte zu bummeln. In den Innenstädten von Magdeburg und Halle waren zwar mehr Menschen als sonst unterwegs, von einem Ansturm konnte aber keine Rede sein. In Halle beispielsweise buhlen die Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt mit satten Rabatten vor dem Fest um Kunden. Ende Januar 2023 will das Unternehmen die Häuser schließen, aktuell läuft der Ausverkauf.

In Magdeburg gab es viel Betrieb im innerstädtischen Allee-Center, wo sich vor allem Familien mit Kindern und ältere Menschen bei nasskaltem Wetter nach dem Besuch des gegenüberliegenden Weihnachtsmarktes aufwärmten oder sich in den zahlreichen Sitzecken ausruhten. Die Eislauffläche an dem Einkaufszentrum war gut gefüllt, der Historische Weihnachtsmarkt ebenso, wie dpa-Reporter berichteten.

Städte wie Quedlinburg, Stendal und die Lutherstadt Wittenberg locken am dritten Adventssonntag zum Weihnachtsshopping am Nachmittag. Am 18. Dezember wollen die Händler in Magdeburg und Halle noch einmal Last-Minute-Einkäufer in die Geschäfte holen.