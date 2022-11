Rund 7900 Menschen bei Demos gegen Energiepolitik

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind am Montag laut Innenministerium rund 7900 Menschen gegen die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Insgesamt habe es landesweit 41 Versammlungen gegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Die größte Demonstration fand demnach in Wittenberg mit etwa 2700 Teilnehmern statt.

„Die Polizei leitete landesweit neun Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung ein. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen“, führte die Sprecherin weiter aus.

Die Zahlen der jeden Montag stattfindenden Demonstrationen sind seit einigen Wochen rückläufig. Anfang Oktober waren die Teilnehmerzahlen in Sachsen-Anhalt teilweise doppelt so hoch.