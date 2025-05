„Respect“ am Schluss - Drei Lieder für Scholz zum Abschied

Berlin - Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wünscht sich für den Großen Zapfenstreich zu seinem Abschied am Montagabend ein klassisches Stück und zwei Evergreens der Popmusik. Nach Informationen des „Spiegel“ wird das Stabsmusikkorps der Bundeswehr bei dem feierlichen Appell für Scholz zunächst das Lied „In My Life“ von den Beatles spielen. Es folgt für den in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam lebenden Scholz einen Auszug aus dem „2. Brandenburgischen Konzert“ von Johann Sebastian Bach. Zum Schluss kommt „Respect“ von Aretha Franklin. Respekt war eines der Kernwörter der SPD im Bundestagswahlkampf 2021.

Vor dem Zapfenstreich im Bendlerblock wollen Scholz und der geschäftsführende Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) noch Reden halten. Am Dienstag ist die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler vorgesehen. Scholz ist dann nur noch Abgeordneter des Bundestages.

Für Merkel gab es musikalische „rote Rosen“

Der Große Zapfenstreich ist das höchste und feierlichste Zeremoniell der Streitkräfte, mit dem verdiente Amtsträgerinnen und Amtsträger zum Ende ihrer Dienstzeit geehrt werden, wie es in einer generellen Erläuterung der Bundeswehr heißt. Ausgerichtet wird die musikalische Abendzeremonie auch zum Abschied von Bundespräsidenten, Verteidigungsministern und Generälen. Die Ursprünge des Zeremoniells reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Es besteht aus einem Aufmarsch, Musikstücken und der Nationalhymne sowie dem Ausmarsch. Auch Fackeln gehören dazu.

Scholz' Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte sich beim Großen Zapfenstreich zu ihrem Abschied im Dezember 2021 den Titel „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef ausgesucht. Das Stabsmusikkorps spielte außerdem das Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich“ – und den Song „Du hast den Farbfilm vergessen“, mit dem Sängerin Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete.