Rekordtemperaturen zu Silvester in Thüringen

Leipzig - In Thüringen sind flächendeckend die höchsten Temperaturen an einem Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. „Verbreitet wurden sogar die absoluten Dezemberrekorde gebrochen“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag auf Anfrage. Spitzenreiter war Olbersleben (Kreis Sömmerda) mit 18 Grad - dich gefolgt von Dachwig (Kreis Gotha) mit 17,9 Grad und Jena mit 17,7 Grad.

Der bisherige Höchstwert für den letzten Monat des Jahres stammte aus dem Jahr 1953 mit 17,5 Grad. Vor einem Jahr war der Jahreswechsel im Freistaat ebenfalls ungewöhnlich mild. Damals war die Messstation Jena (Sternwarte) mit 15,2 Grad Spitzenreiter.

An der Wetterstation Erfurt-Weimar wurden am Samstag 16,9 gemessen, 3,7 Grad mehr als der bisherige Tagesrekord aus dem Vorjahr. Selbst auf der Schmücke im Thüringer Wald wurde der Silvesterrekord gebrochen. Hier wurden laut DWD 9,7 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert war hier im Vorjahr mit 7,3 Grad verzeichnet worden. Für den höchsten Dezemberwert reichte es aber nicht, weil es dafür eine besondere Wetterlage brauche, betonte Hain. 1919 waren auf der Schmücke 12,1 Grad gemessen worden. Der DWD betonte am Samstagnachmittag, dass die Auswertung aller Tagesmessdaten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Am Silvestertag war es zudem in Thüringen sehr windig bis stürmisch. In den tieferen Lagen werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern in der Stunde erwartet, in den Höhenlagen des Thüringer Waldes gar 90. In der Nacht zu Neujahr sollte der Wind nachlassen.

Am Sonntag und zum Wochenstart bleibt es laut DWD mild mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. „Auch am Neujahrstag rechnen wir wieder mit Tagesrekorden“, betonte Hain. Erst zur Wochenmitte soll es wieder etwas kühler werden.