Leipzig - Auf leichte Schauer und mögliche Gewitter können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Nach einem nebligen Start in den Mittwoch in der gesamten Region hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter ab dem Nachmittag nicht für ausgeschlossen.

Während in Sachsen lediglich mit schwachem Wind zu rechnen ist, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt auch Windböen erwartet. In diesen beiden Bundesländern ziehe der Regen schließlich im Laufe der Nacht ab - lediglich in Sachsen sei weiterhin örtlich mit Niederschlag zu rechnen. Die Höchsttemperaturen des Tages von bis zu 21 Grad fallen zudem in der Nacht auf bis zu fünf Grad.