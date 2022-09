Regnerisches Wetter in Niedersachsen

Hannover - Bewölkt und regenreich wird es am Mittwoch in Niedersachsen. Besonders im Süden des Landes ist mit anhaltendem Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden Temperaturhöchstwerte zwischen 18 und 20 Grad Celsius erreicht. Windig wird es dann in der Nacht zum Donnerstag, insbesondere an der Küste. Die Temperaturen sinken auf bis zu 15 Grad an der See und auf bis zu 9 Grad im Landesinneren.