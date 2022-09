„Rallye Elbflorenz“: 200 Oldtimer auf dem Weg durch Sachsen

Dresden - Zum zehnten Mal ist am Freitag die „Rallye Elbflorenz“ gestartet. „Bis auf ein paar Regenschauer läuft auf der Strecke alles nach Plan“, sagte Projektkoordinator Eric Pflug. Das Teilnehmerfeld bestehe aus 200 Oldtimer, die vom Dresdner Flughafen aus durch verschiedene Städte der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge fuhren, bevor sie am Nachmittag das Ziel, den Alberthafen in Dresden erreichten.

Am zweiten Tag der Rallye sollen sich die historischen Gefährte dann entlang der Elbe unter anderem auf den Weg durch Meißen und Riesa (Landkreis Meißen) machen. Anschließend ende die Rallye am Dresdner Flughafen mit einer moderierten Zieleinfahrt.