Radfahrer wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Eisenach - Ein 26 Jahre alter Radfahrer ist von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Er wollte am Samstag in Eisenach nach links auf einen Parkplatz abbiegen, als es zur Kollision kam, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Steuer des Autos saß ein 82-Jähriger. Der schwer verletzte Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.