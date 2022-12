Polizisten bei Kollision mit Autoknackern schwer verletzt

Berlin - Zwei Polizisten sind in Berlin-Moabit bei einer Kollision mit einem Fahrzeug von vermeintlichen Autoknackern schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich drei Männer am Dienstagabend an einem Transporter zu schaffen gemacht. Ein Taxifahrer beobachtete, wie die drei den Wagen öffneten, Kisten in ein anderes Fahrzeug schafften und davonfuhren. Der Mann informierte die Polizei, die die Verfolgung aufnahm. Dabei stieß ein Polizeiauto an der Kreuzung Alt-Moabit/Gotzkowskystraße frontal mit dem Fluchtwagen zusammen. Eine 25-jährige Polizistin und ein 39-jähriger Polizist wurden dabei schwer verletzt.

Die mutmaßlichen Täter versuchten, zu Fuß zu flüchten, zwei konnten aber wenig später gestellt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.