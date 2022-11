Polizei stoppt Raser auf Autobahn

Eisenberg - Die Polizei hat am Sonntag auf der A9 Berlin-Nürnberg einen Raser gestoppt, der mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Einer Videowagenstreife war nahe der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz ein Auto mit deutlich mehr als den zulässigen 120 Kilometern pro Stunde aufgefallen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Die Beamten fuhren dem Wagen nach und maßen zunächst eine Geschwindigkeit von 164 Kilometern pro Stunde.

An einer stationären Messanlage bremste der Fahrer deutlich sichtbar ab, um danach seine Geschwindigkeit auf 214 km/h zu erhöhen. Den 35-Jährigen aus Hessen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1600 Euro. Zudem muss er sich auf ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg einstellen.