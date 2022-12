Polizei fasst geflohenen Häftling in Bad Langensalza

Bad Langensalza - Der am Mittwoch geflohene Häftling aus dem Gefängnis Gräfentonna (Landkreis Gotha) ist von der Polizei gefasst worden. Der Mann wurde gegen Mitternacht in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) nach stundenlanger Suche in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Anschließend wurde der 31-Jährige in das Gefängnis zurückgebracht.

Der Strafgefangene sitze wegen räuberischer Erpressung ein. Ihm sei die Flucht am Mittwochnachmittag bei einem Ausgang gelungen. „Er war mit Begleitung und Fesselung auf einem Arztbesuch und hat dabei die Flucht ergriffen“, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte während der Suche zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.