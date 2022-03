Polarlichter über Deutschland: Hier waren sie in der vergangenen Nacht zu sehen

Polarlichter kommen in Mitteleuropa eher selten vor. Doch die Leuchterscheinungen waren in der vergangenen Nacht in Deutschland zu bewundern.

Gülpe/dpa/DUR/awe - In europäischen Breitengraden sind sie ein eher seltenes Naturschauspiel, doch ab und an können Polarlichter auch in den nördlichen Teilen Deutschlands bewundert werden.

Im brandenburger Havelland, im Bereich des Ortes Gülpe, war eine Aurora borealis, wie Polarlichter in der Wissenschaft genannt werden, in der vergangenen Nacht zu sehen. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein waren die bunten Farben am Himmel zu bestaunen.

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen durch Sonnenwinde auf die Erdmagnetfelder an Nord- und Südpol treffen.