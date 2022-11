Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz lockt mit süßen Leckereien

Pulsnitz (dpa/sn) – - Nach zwei Jahren Corona-Pause bieten ab Freitag auf dem 18. Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz (Kreis Bautzen) sieben Pfefferküchlereien wieder ihre süßen Leckereien an. Nach Angaben der Veranstalter können die Marktbesucher an rund 90 Ständen zudem auch andere handwerkliche Erzeugnisse wie Blaudruck, Töpferware und Korbartikel erwerben. Die Organisatoren rechnen bis zum Sonntag auf dem Marktplatz wieder mit Zehntausenden Gästen wie vor der Pandemie. Besucher mit Auto sollten deshalb einen der ausgeschilderten Parkplatz in Großröhrsdorf ansteuern und mit dem Bus nach Pulsnitz pendeln.

1558 erhielten Pulsnitzer Bäcker das Privileg zur Herstellung von Pfefferkuchen. Die acht Pfefferküchler der Stadt haben sich in einer eigenen Innung in Sachsens Bäckerhandwerksverband zusammengeschlossen.