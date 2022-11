Pegelturm am Großen Goitzsche-See erstrahlt als Kerze

Muldestausee - Der Pegelturm am Großen Goitzsche-See soll wieder in eine riesengroße Kerze verwandelt werden. Dazu werde er zunächst für den Besucherverkehr ab kommenden Sonntag gesperrt, um die Beleuchtung anzubringen, sagte eine Sprecherin des Zweckverbandes Goitzsche am Donnerstag. Vor dem Hintergrund der Energiekrise werde die Kerze in diesem Jahr allerdings etwas verkürzt ab dem ersten Adventswochenende bis Mitte Januar zwischen 17.00 und 22.00 Uhr leuchten.

Schon in der vergangenen Weihnachtszeit wurde der Turm mit zahlreichen Lichterketten geschmückt, die sich am Abend im Wasser spiegeln. Über eine Wendeltreppe rund um den Turm kann man bis zur Spitze hinaufsteigen. Der Turm ist ein Wahrzeichen der durch den Tagebau geprägten Gegend.