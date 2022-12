Parteibüro der Grünen mit Parolen beschmiert

Berlin - Die Fassade eines Parteibüros der Grünen im Berliner Ortsteil Alt-Treptow ist mit Parolen beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte in der Nacht auf Mittwoch bei einer Streifenfahrt auf die Sachbeschädigung aufmerksam. Die Schriftzüge wurden demnach in roter und schwarzer Farbe an die Fassade des Gebäudes in der Karl-Kunger-Straße geschrieben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Untersuchungen übernommen.