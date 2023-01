Ordner für Menschenkette am 13. Februar in Dresden gesucht

Dresden - Für die symbolträchtige Menschenkette zum 13. Februar in Dresden werden Ordnerinnen und Ordner gesucht. Mit der Kette aus Tausenden Teilnehmern solle ein Zeichen gegen Krieg und Zerstörung gesetzt werden, teilte die Stadt Dresden am Montag mit. Die Ordnerinnen und Ordner seien für die Vorbereitung und einen reibungslosen Ablauf unverzichtbar. Mit der Menschenkette wird an die Zerstörung Dresdens durch Luftangriffe zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 erinnert.