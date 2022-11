Olaf Feuerborn bleibt Bauernpräsident in Sachsen-Anhalt

Staßfurt - Olaf Feuerborn bleibt ehrenamtlicher Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt. Er wurde am Mittwoch auf dem Bauerntag in Staßfurt mit 99 Prozent der Stimmen für vier Jahre wiedergewählt, wie ein Verbandssprecher mitteilte. „Wir haben in den vergangenen Jahren trotz großer Herausforderungen viel erreicht. Wir müssen weiter für unseren ländlichen Raum und die Zukunft unserer Betriebe kämpfen“, erklärte Feuerborn. Der 1961 in Zülpich (Nordrhein-Westfalen) geborene Landwirt war 2016 zum Chef des Landesbauernverbandes gewählt worden. Inzwischen ist er auch Landtagsabgeordneter.